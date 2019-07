A volto coperto rapina le poste di via Verona portandosi via alcune centinaia di euro

Alessandria – Paura ieri pomeriggio, intorno all’una e mezza, nell’ufficio postale di Via Verona. Un uomo a volto coperto e armato di pistola ha fatto irruzione all’improvviso arraffando alcune centinaia di euro per poi darsela a gambe levate lasciando tutti attoniti. Per fortuna, nessuno è stato ferito, ma lo spavento di clienti ed impiegati è stato grande.

Immediato l’intervento della Polizia alessandrina, i cui agenti sono ancora al lavoro per ricostruire nei dettagli l’accaduto e per risalire all’identità del rapinatore. Non si esclude al momento che l’arma utilizzata per il colpo fosse in realtà un giocattolo.