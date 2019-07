Anziano investito mentre attraversa la strada

Alessandria – È avvenuto poco dopo mezzogiorno l’incidente che ha visto coinvolto un anziano investito da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali in Viale Massobrio, all’incrocio con Via Sclavo.

I soccorsi sono giunti in pochi minuti, e l’uomo, che non è in pericolo di vita, è stato subito trasportato all’ospedale in codice giallo.

Oltre agli operatori del 118, è intervenuta sul posto la Polizia Municipale alessandrina. Gli agenti stanno ancora lavorando per appurare l’esatta dinamica dell’incidente, ma è risultato subito chiaro che l’auto procedesse a velocità moderata.