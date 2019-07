Continua l’inchiesta delle Fiamme Gialle sui Corsi Fantasma della cooperativa dei camionisti Omnia Fai

Tortona (Maria Ferrari) – Sta destando molto scalpore la notizia che abbiamo pubblicato ieri, giovedì 11 luglio, in merito alle indagini delle Fiamme Gialle sui corsi fantasma che avrebbe dovuto organizzare la cooperativa Omnia Fai, con sede a Tortona in corso Leoniero 52, legata alla Federazione autotrasportatori italiani, la più importante associazione del settore. Secondo gli inquirenti ha beneficiato di contributi statali, erogati dal Ministero dei Trasporti, per oltre 750.000 euro, per organizzare dei corsi cui avrebbero dovuto partecipare tutti i circa 1200 autotrasportatori iscritti alla cooperativa, mentre è stato accertato che a disertarli siano stati più della metà, esattamente 668. Ieri la Guardia di Finanza, in un comunicato stampa, ha reso noto di aver posto sotto sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, ben 751.000 euro, frutto, secondo le Fiamme Gialle, della frode detta dei “Corsi Fantasma” indetti tra il 2013 e il 2016. A tal proposito sono stati denunciati all’autorità giudiziaria i membri del Cda di Omnia Fai: Giancarlo Grattone (nella foto web), legale rappresentante di Transpe del Gruppo Gavio, 70 anni di Tortona, presidente della cooperativa, e Giorgio Guaraglia, 57 anni di Viguzzolo, amministratore delegato della stessa cooperativa, entrambi vicini anche a Fabrizio Palenzona; Luciano Bergadano di Pozzolo Formigaro, 70 anni e Ferruccio Berutti 75 anni di Montemarzino, poi scomparso, entrambi vicini al Gruppo Gavio e nominati vice presidenti della cooperativa. In particolare il Bergadano risulta anche essere amministratore delegato di Transider del Gruppo Gavio mentre Berutti, mancato l’anno scorso, era zio dell’onorevole Massimo Berutti, già sindaco di Tortona e poi consigliere regionale per Forza Italia. Tutti dovranno difendersi dalle accuse di truffa aggravata ai danni dello Stato e falso ideologico, mentre la Guardia di Finanza ha inviato la segnalazione alla Procura regionale della Corte dei Conti segnalando il danno erariale.