Cortemilia: maltrattamenti e violenze nella casa di riposo, tre misure cautelari

Cortemilia – Maltrattamenti e lesioni aggravate ai danni di alcuni ospiti della casa di riposo “Ospedale Santo Spirito” di Cortemilia, nel cuneese.

È l’accusa mossa a due donne di origine rumena e ad un italiano, dipendenti della struttura sanitaria.

I Carabinieri della Compagnia di Alba hanno, infatti, dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare dell’obbligo di dimora emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Asti, a carico delle due donne di origine rumena e di un divieto di domicilio nel Comune di Cortemilia a carico dell’italiano.

In base a quanto scoperto dai militari, anche grazie alle immagini delle telecamere dell’impianto di videosorveglianza, botte e comportamenti violenti ed umilianti erano all’ordine del giorno nei confronti degli anziani ospiti di età compresa tra i 78 e i 98 anni.

Numerosi gli episodi contraddistinti da condotte scioccanti, con gli anziani percossi, fatti cadere rovinosamente in terra oltre che derisi e umiliati crudamente.

Dall’analisi dei filmati i Carabinieri hanno accertato un triste stato di incuria e di intolleranza, espressa in atteggiamenti bruschi e certamente non conformi alla corretta attività assistenziale dei tre operatori nei confronti degli anziani ospiti non autosufficienti e che non manifestavano alcuna forma di resistenza.

Un vero e proprio clima di terrore, insomma, quello che si era instaurato nella struttura, con le richieste di cure e aiuto degli anziani che rimanevano spesso inascoltate.

Nel corso delle indagini sono stati documentati più di una cinquantina di episodi di violenza ai danni delle inermi vittime ad opera dei tre soggetti raggiunti dalla misura cautelare.