È un film di genere azione, thriller del 2019, diretto da Brian De Palma, con Nikolaj Coster-Waldau e Carice van Houten.

Domino, il film diretto da Brian De Palma, segue la storia di Christian (Nikolaj Coster – Waldau), un poliziotto dell’unità crimini speciali di Copenaghen, cerca giustizia per l’omicidio di un suo collega. Insieme alla collega Alex(Carice Van Houten), una poliziotta del suo stesso distretto, si imbarca in una caccia all’uomo di carattere internazionale per trovare il colpevole, affiliato ad una cellula danese dell’ISIS. Ben presto i due scopriranno di avere a che fare con un intrigo molto più torbido di quanto potessero immaginare.

In una disperata corsa contro il tempo, i due poliziotti dovranno scoprire i pezzi di questo delicato gioco di equilibri e allo stesso tempo salvare le loro vite.

Data di uscita:11 luglio 2019

Genere: Azione, Thriller

Anno:2019

Regia: Brian De Palma

Attori:Nikolaj Coster-Waldau, Carice van Houten, Guy Pearce, Nicolas Bro, Thomas Gabrielsson, Søren Malling, Paprika Steen, Jacob Lohmann, Eriq Ebouaney, Younes Bachir, Jon Lange

Paese:Danimarca, Francia, Italia, Belgio, Olanda

Durata:89 min

Distribuzione:Eagle Pictures

Sceneggiatura:Petter Skavlan

Fotografia:José Luis Alcaine

Musiche:Pino Donaggio

Produzione:Backup Media, Mollywood, N279 Entertainment, Leonardo Recalcati per Recalcati Multimedia.