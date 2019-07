In giro per il centro di Novi incappa nel rivale in amore e cerca di investirlo con la sua auto: denunciato

Novi Ligure – Ha volontariamente investito il suo rivale in amore. Così un quarantacinquenne di Pasturana è stato denunciato dai Carabinieri di Novi Ligure.

Qualche sera fa l’uomo stava girando in auto per il centro cittadino di Novi quando ha notato, appoggiato ad una macchina, quello che lui riteneva il suo rivale in amore.

Di conseguenza, evidentemente accecato dalla rabbia e dalla gelosia, ha accelerato di colpo, andandogli contro. Solo la prontezza di riflessi ha permesso al rivale amoroso di salvarsi schivando l’auto e ferendosi ad una gamba.

L’auto del quarantacinquenne di Pasturana andava, così, a schiantarsi contro quella del rivale in amore, provocando diversi danni.

L’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria di Alessandria e dovrà rispondere per lesioni personali aggravate e danneggiamento aggravato.