Novipiù Casale: Fabio Valentini nei dodici convocati per l’Europeo Under 20

Casale Monferrato – Il giovane rossoblu Fabio Valentini della Novipiù Casale è stato convocato nella Nazionale che disputerà l’Europeo Under 20 a Tel Aviv.

Per il playmaker casalese è il coronamento di una stagione da protagonista in A2, agli ordini di coach Ferrari.

L’esordio dell’Italia è in programma sabato alle 20 contro l’Ucraina.