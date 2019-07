Peculato: condannata a cinque anni funzionaria del Fisco che “dirottò” per sé quasi settecentomila euro di tasse

Alessandria – Era tenuta a versare alla Banca d’Italia le somme che percepiva in virtù del suo ruolo, e invece, Carla Berardi, sessantasettenne ex impiegata negli uffici alessandrini dell’Agenzia del Territorio (poi assorbita nell’Agenzia delle Entrate), avrebbe trattenuto per sé oltre 600.000 euro fra il 2007 e il 2011.

Ad averla condannata in primo grado a cinque anni per il reato di peculato sono stati in questi giorni i giudici del Tribunale di Alessandria, ma l’avvocato della donna, Andrea Gabba, il quale ha parlato di pena troppa severa anche in virtù dello spirito di collaborazione che l’imputata aveva dimostrato fin dall’inizio dell’inchiesta avviata dalla procura nel 2012, si è detto pronto a ricorrere in appello.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Berardi aveva cominciato ad accantonare denaro in modo illecito nel 2007. Si era trattato inizialmente di 32.000 euro, ma col tempo, a quanto sembra, la situazione le è sfuggita di mano, tanto che, già l’anno seguente, la somma dirottata a proprio favore era più che raddoppiata. Nel 2009 era giunta ad un accantonamento di ulteriori 139.000 euro. Ma l’apice lo toccherà nei due anni successivi, con circa 170.000 euro sottratti nel 2010 e ben 210.000 nel 2011. Un’escalation che sarebbe forse continuata se nel luglio 2012 non fosse intervenuta la procura con l’inchiesta che ha poi portato la donna sul banco degli imputati e in seguito ad una severa condanna. Anche troppo severa, secondo il difensore Gabba: “Non ci aspettavamo una pena così severa, visto che Carla Berardi, fin dall’inizio delle indagini, ha sempre avuto un comportamento collaborativo con gli inquirenti e ha restituito tutto quel che era possibile, autorizzando il prelievo del proprio tfr a titolo di risarcimento”.

Il tribunale, presieduto da Aldo Tirone, è stato tuttavia implacabile, rigettando la richiesta del difensore circa l’applicazione del patteggiamento a un anno e dieci mesi, già proposto durante l’udienza preliminare, e spingendosi anche oltre i tre anni richiesti dal Pm Eleonora Guerra.

Il perché di tale severità sarà chiaro fra 90 giorni, quando i giudici depositeranno le motivazioni della sentenza.