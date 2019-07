È un film di genere thriller del 2018, diretto da George Ratliff, con Aaron Paul e Emily Ratajkowski. Uscita al cinema il 11 luglio 2019. Durata 95 minuti. Distribuito da Altre Storie e Minerva Pictures.

Welcome Home, il film diretto da George Ratliff, racconta di Bryan (Aaron Paul) e Cassie (Emily Ratajkowski), una coppia di americani che, nel tentativo di salvare la loro relazione e riaccendere la scintilla del loro rapporto, affittano una bella e romantica villa nella campagna italiana attraverso un sito internet (che si chiama, appunto, Welcome Home).

Sul posto, Cassie fa amicizia con Federico (Riccardo Scamarcio), il vicino di casa bello e tenebroso. Bryan si sente subito minacciato dal fascino di Federico e Cassie si infastidisce per questo. Federico sfrutta proprio la gelosia di Bryan per mettere i due fidanzati l’uno contro l’altra. Bryan e Cassie si ritrovano presto coinvolti in una sexy e pericolosa caccia al topo dove scopriranno che la persona che ami di più potrebbe essere quella di cui fidarsi di meno.

Data di uscita:11 luglio 2019

Genere: Thriller

Anno: 2018

Regia: George Ratliff

Attori: Aaron Paul, Emily Ratajkowski, Riccardo Scamarcio, Katy Louise Saunders, Alice Bellagamba, Francesco Acquaroli, Daphne Alexander, Nav Ghotra

Paese: USA

Durata: 95 min

Distribuzione: Altre Storie e Minerva Pictures

Sceneggiatura: David Levinson

Fotografia: Shelly Johnson

Montaggio: Brian Scofield

Musiche: Bear McCreary

Produzione: Star Thrower Entertainment e Voltage Pictures.