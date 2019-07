Aggressione a senzatetto bulgaro a Novi: una denuncia

Novi Ligure – La Polfer di Novi Ligure e Alessandria, in appoggio ai Carabinieri della Compagnia di Novi ligure, ha denunciato un pregiudicato varesino di 35 anni colpevole di aggressione a un senzatetto di 46 anni di nazionalità bulgara.

Il fatto è avvenuto all’interno della stazione ferroviaria di Novi Ligure lunedì 8 luglio, di sera.

Il litigio, secondo quanto ricostruito, è scoppiato per motivi futili come l’occupazione dei locali della stazione.

Il senza tetto bulgaro ha subito diverse contusioni al corpo ed è stato, poi, ricoverato all’ospedale San Giacomo.

Il pregiudicato dovrà ora rispondere di lesioni personali aggravate e porto di armi abusivo.