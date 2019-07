Grigi: M’Hamsi firma fino al 2021, Usel si accasa al Fiorenzuola

Alessandria – Dopo Gerace, un altro giovane talento del settore giovanile dell’Alessandria ha sottoscritto il suo primo contratto da professionista proprio con il club di patron Di Masi.

Si tratta di Oussama M’Hamsi, centrocampista di 21 anni nelle ultime due stagioni nelle file del Casale, in serie D.

Con i Nerostellati il centrocampista marocchino classe 1998 ha disputato ben 68 partite in due anni, segnando anche quattro gol. M’Hamsi si è legato ai Grigi fino al 30 giungo del 2021.

Per un centrocampista che arriva, uno che se ne va.

In partenza, infatti, Xavier Usel, 19 anni, accasatosi al Fiorenzuola.

Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile dell’Alessandria, Usel da fine luglio sarà a disposizione del club emiliano.

Lo scorso anno il centrocampista era stato vittima di un brutto infortunio che lo aveva fermato per oltre quattro mesi, una frattura composta del malleolo tibiale sinistro.