Imbrattavano le carrozze dei treni con lo spray: denunciati due writer spagnoli

Alessandria – Due ventiseienni di nazionalità spagnola sono stati denunciati per deturpamento ed imbrattamento in concorso.

I due, venerdì 5 luglio, erano stati sorpresi da alcuni agenti della Polfer di Alessandria, avvisati da persone estranee ai dipendenti Fs, mentre imbrattavano alcune carrozze situate nella zona delle Officine Manutenzione Veicoli dello scalo ferroviario alessandrino destinata al deposito dei treni.

I due giovani, in Italia per un breve periodo di vacanza, hanno subito ammesso le loro responsabilità. Si sono inoltre giustificati dicendo che ritenevano le carrozze ormai dismesse e quindi non più circolanti.

Le bombolette spray e gli erogatori in loro possesso sono stati sequestrati.