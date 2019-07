Investe bimbo e tira dritto senza fermarsi: rintracciato e denunciato dalla Polizia Municipale

Novi Ligure – Ci sono volute poche ore alla Polizia Municipale di Novi per individuare e denunciare l’automobilista che ieri mattina, intorno a mezzogiorno, ha colpito con l’auto un bambino di 11 anni e nonostante l’incidente ha tirato dritto.

Il fatto è accaduto in via Dante.

Il bambino era sceso dalla portiera sinistra del veicolo e, da dietro, una utilitaria in marcia ha urtato violentemente la portiera coinvolgendo, per fortuna lievemente, il piccolo.

A quel punto si è mobilitata la Polizia Locale che ha esaminato le immagini le telecamere di videosorveglianza e ha recuperato i vetri in terra, determinanti per risalire al veicolo. Dopo poche ore il conducente è stato quindi rintracciato, un italiano di 47 anni residente a Novi, denunciato per non essersi fermato in seguito a sinistro con lesioni e per omissione di soccorso.

All’uomo sarà anche ritirata la patente e sequestrato il veicolo.

Il bambino è stato portato all’Ospedale Infantile di Alessandria ma non ha riportato gravi conseguenze.