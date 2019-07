Incendio in un campo sulla provinciale 157 Pasturana – Basaluzzo: a fuoco 15.000 metri quadrati di terreno

Basaluzzo – Intorno alle 18 di sabato pomeriggio, i Vigili del Fuoco di Novi Ligure sono intervenuti sulla strada provinciale 157 Pasturana-Basaluzzo per l’incendio di un campo di stoppie di grano.

I pompieri si sono recati sul posto assieme ad una squadra della Sede Centrale con due autobotti. Il rogo ha interessato circa 15.000 metri quadrati di campo ed alcune rotoballe di paglia. Le operazioni sono andate avanti diverse ore per riuscire a domare e tenere sotto controllo l’incendio. Ancora da chiarire le cause che hanno innescato le fiamme.