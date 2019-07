Magistratura allo sbando, da Vietti (Csm) a Fuzio che si è dimesso dalla Cassazione: non era mai accaduto

Roma (Lorenzo Mancini) – Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione Riccardo Fuzio, indagato per rivelazione di segreto d’ufficio nell’inchiesta di Perugia sul caso Palamara, ha lasciato l’incarico prima del pensionamento. E ciò pone un problema inedito per la giustizia italiana. La motivazione data dallo stesso Fuzio è la “condizione di disagio [e la necessità di favorire] la piena funzionalità della Procura generale” della Cassazione. In verità è stato costretto dagli eventi ad anticipare ulteriormente, “con rammarico”, la data dell’addio alla magistratura: non più novembre ma sabato 20 luglio come risulta dall’agenzia Agi che ha lanciato poco fa la notizia. Il fatto è di una gravità senza precedenti in quanto non ci sono mai state nella lunga storia della Corte di Cassazione dimissioni da parte di uno dei suoi magistrati, tantomeno dal Procuratore Generale. La decisione di anticipare ancora, “di fare questo ulteriore passo indietro”, è stata comunicata venerdì a Csm, Ministero della Giustizia e agli stessi colleghi della Procura Generale.

Magistratura “relativa” e il caso del Csm

Ma la magistratura italiana, che invece di applicare le leggi, le stesse leggi interpreta per cui, per lo stesso reato, si avranno sentenze diverse a seconda del tribunale in cui si celebra il processo, non è nuova a scandali come quello che in questi mesi la sta sconvolgendo, in quanto non più di cinque anni fa il vicepresidente del Csm Michele Vietti (nella foto a lato) è stato sfiorato da un processo per falsa fatturazione che ha visto implicata sua figlia, Maria Margherita Vietti, avvocato di 35 anni, coinvolta nel processo aperto dalla procura di Bari che ha chiesto e ottenuto la proroga delle indagini dal gip. È una brutta storia che riguarda un corso professionale, fondi pubblici, politici, avvocati, parenti, amici, sedicenti ingegneri, ex dipendenti delle Poste e Francesco della Noce, 53 anni, di Bari. L’inchiesta è partita nel 2014 da un corso professionale che sarebbe stato pagato con fondi pubblici e che non si sarebbe mai svolto. La Guardia di Finanza di Bari ha iniziato a indagare su una società di recupero crediti e da qui avrebbe scoperto una maxi evasione fiscale. Nel fascicolo, coordinato dalla magistratura barese, si fa l’ipotesi che l’imprenditore napoletano Antonio Turino, 48 anni, titolare della All Service Finance di Bari, abbia emesso e utilizzato fatture contraffatte, falsificando così le dichiarazioni dei redditi degli anni che vanno dal 2008 al 2011. E di false fatturazioni rispondono anche Giusti e Margherita Vietti, quest’ultima, in relazione all’attività di un’altra società di recupero crediti, la Teti Srl di Torino, aperta nel 2005. L’avvocato possiederebbe il 5% di questa società e ne è stata amministratore fino al marzo del 2013, mentre il 95% delle quote sono di proprietà del padre, Michele Vietti, proprio lui, il vicepresidente del Csm.

Dimissioni necessarie

Ora è la volta della Corte di Cassazione col presidente Fuzio travolto dallo scandalo Palamara. In una nota ufficiale diffusa dall’avvocato Grazia Volo, che assiste il magistrato, si parla di decisione che rappresenta “ancora un atto per spirito di servizio per poi poter liberamente esprimere il proprio pensiero sulla intera vicenda”. Al di là di questa formula si spiega che Fuzio ha voluto sottolineare l’assenza di sospetti e di ombre su di sé, come pure “sul piano del rispetto delle istituzioni”.

Il presidente Fuzio, anticipando l’uscita, ha ritenuto che non ci fossero le condizioni per rispettare la scadenza del 20 novembre, fissata dallo stesso Fuzio al fine di tutelare la funzionalità dell’ufficio ed anche per ragioni istituzionali, ovvero per accompagnare una transizione che avrebbe portato alla nomina del suo successore nel delicatissimo ruolo.

Ma la situazione si sta ingarbugliando e non c’è tempo bisogna smarcarsi. Di qui la decisione di dimettersi garantendosi così la piena libertà nella difesa dinanzi agli uffici giudiziari della procura di Perugia, dove, sulla scorta del contenuto di una conversazione intercettata dal trojan inserito nel cellulare di Luca Palamara, è indagato per rivelazione di segreto d’ufficio.