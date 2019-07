Vecchie questioni economiche innescano una violenta lite fra due fratelli: una denuncia

Novi Ligure – I Carabinieri di Novi Ligure hanno denunciato un uomo di 66 anni, G.G., per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e lesioni, commesso nei confronti del fratello maggiore con il quale in passato gestiva una concessionaria, adesso chiusa.

L’uomo si era presentato con un carro attrezzi per riprendere un’autovettura che riteneva essere sua di diritto.

Quando il fratello maggiore, 67 anni, si era però opposto è scoppiato un violento litigio.

Il sessantasettenne ha subito svariate lesioni giudicate dai sanitari guaribili in quindici giorni.

I Carabinieri hanno deferito l’autore dell’atto violento alla Procura della Repubblica.