Armi da guerra e missile sequestrati a estremisti di destra italiani

Torino – Un arsenale proprio da guerra è stato sequestrato dalla Digos di Torino in una delle abitazioni degli esponenti dell’estrema destra dove stamane sono state effettuate perquisizioni. Lo riporta l’agenzia Ansa.

Oltre ai numerosi fucili automatici è stato trovato anche un missile usato dalle forze armate del Qatar.

Il gruppo oltranzista in questione è attivo nella zona di Torino, si occupa della propaganda, anche politica, e s’infiltra nelle tifoserie calcistiche. L’indagine della Digos ha rilevato che si potrebbe trattare di alcuni italiani che hanno combattuto nel Donbass, in Ucraina.

Ai microfoni di Rainews, Lamberto Giannini, presidente del Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo (CASA) riguardo al missile trovato ha dichiarato che esso non era carico e che “bisogna verificare che si trovi in Italia la possibilità di armare il missile o meno”.

All’operazione hanno partecipato anche le Digos di Milano, Forlì, Novara, Pavia e Varese.