Grigi: ingaggiato il centrocampista Castellano; anche la Gradinata Nord sarà agibile in vista dei preliminari del Torino di Europa League

Alessandria – Il suo nome circolava era già da alcuni giorni che era stato accostato all’Alessandria. Ora è ufficiale. Il club piemontese ha ingaggiato a titolo definitivo Fabio Castellano (nella foto assieme al Ds Artico), centrocampista classe 1998, cresciuto calcisticamente nel settore giovanile dell’Atalanta e lo scorso anno a Castellammare di Stabia nella Juve Stabia.

Il giocatore ha sottoscritto un contratto biennale.

Inoltre, in vista del match del Torino di Europa League, preliminari che si terranno al “Moccagatta” il 25 luglio, la società di patron Di Masi ha annunciato ufficialmente che anche la Gradinata Nord sarà aperta per ospitare l’esordio dei Granata.

Entro la fine di questa settimana, infatti, saranno installati gli stessi seggiolini presenti nelle altre parti dello stadio anche nello storico settore riservato ai tifosi di casa, per permettere all’impianto sportivo di diventare a norma “Uefa 2”.