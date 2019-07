Migranti al lavoro per rendere “Alessandria Città Normale”

Alessandria – Partito, giovedì scorso, il progetto “Alessandria Città Normale” il cui obiettivo, come dichiarato dal Sindaco Cuttica di Revigliasco, “è quello di rendere il ‘verde’ di Alessandria una dimensione sempre più curata, una realtà bella da vedere nonché una componente importante che può effettivamente contribuire alla valorizzazione della qualità complessiva della vita cittadina”.

Con la collaborazione dell’Associazione Rna-Natura & Ragazzi e di enti che si occupano della gestione dei richiedenti asilo come Social Domus e il Consorzio Abc, l’amministrazione comunale ha dunque strutturato un percorso attraverso il quale arricchire la città di fioriere e piccole aree verdi in modo ragionato e coerente con quella “rivoluzione green” che a Palazzo Rosso hanno detto più volte di voler promuovere.

Fondamentale a questo proposito il supporto operativo del Giardino Botanico “Dina Bellotti” di Via Monteverde, grazie al quale è stato possibile proporre un corso di formazione di 50 ore affinché alcuni giovani richiedenti asilo africani, provenienti da Nigeria, Mali e Tunisia, sviluppassero le competenze necessarie a prendersi cura delle 370 fioriere e aree verdi con cespugli già presenti in città. I ragazzi provvederanno alla pulizia, all’innaffiamento, ma anche alla potatura e dunque ad una manutenzione completa di piante e cespugli, contribuendo quindi in modo attivo a rendere la città più bella e vivibile per tutti gli alessandrini e certo a lasciare un piacevole ricordo in chi da queste parti si trova solo di passaggio.

Le squadre, attive dal martedì al venerdì fra le 8.30 e le 11.30, sono formate, nello specifico, da quattro richiedenti asilo ciascuna più due volontari dell’Associazione Rna-Natura & Ragazzi, e il Sindaco invita gli operatori commerciali a “prendere in considerazione, qualora la distanza tra le fontanelle pubbliche e le fioriere nelle vicinanze dei propri esercizi fosse eccessiva, la possibilità di far attingere l’acqua direttamente nei negozi ai giovani coinvolti nel progetto. Sarebbe un modo concreto per aumentare ulteriormente l’efficacia dei risultati e il mantenimento nel tempo delle essenze arboree e floreali nelle fioriere”.