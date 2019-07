Sbronzo in sella alla sua Harley Davidson cade dalla moto assieme alla moglie a Pontestura: denunciato e patente ritirata. Altri due casi sempre nel casalese

Casale Monferrato – Tre denunce per guida in stato di ebbrezza nel casalese. La prima ad opera dei Carabinieri di Pontestura a seguito di un incidente avvenuto alla fine del giugno scorso, alle 6 di sera, nel centro del piccolo comune. Un cittadino moldavo di 46 anni, Z.V., ha perso infatti il controllo della Harley Davidson che stava conducendo lungo Corso Roma, finendo a terra insieme alla moglie che sedeva dietro. Entrambi i coniugi non hanno riportato gravi conseguenze, ma un controllo in ospedale ha appurato che il tasso alcolemico dell’uomo fosse superiore al consentito. Per questo è stato multato ed è scattato anche il ritiro della patente.

I Carabinieri di Murisengo sono invece intervenuti pochi giorni dopo a Ponzano quando, intorno alle 2 di notte, un libero professionista del posto, il ventiseienne C.Z., è andato a sbattere con la propria BMW contro la recinzione di una casa. L’uomo, che circolava inoltre con la patente sospesa, aveva un tasso alcolemico di quasi tre volte superiore al consentito. È stato pertanto denunciato e segnalato alla Prefettura per la revoca della patente di guida.

E infine è scattata la denuncia anche per M.A., sessantenne che in Via Trieste a Casale, intorno alle 9 di sera del 10 luglio scorso, ha perso il controllo della sua Volkswagen Polo andando a strisciare contro la fiancata di due autovetture parcheggiate lungo la via. Il suo tasso alcolemico era addirittura cinque volte superiore al consentito. Per lui, ritiro della patente e sequestro immediato del mezzo.