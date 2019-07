Spinetta Marengo – Intervento dei Vigili del Fuoco di Alessandria oggi pomeriggio intorno alle 14:30. I pompieri sono dovuti accorrere a Spinetta Marengo, in via dei Quartieruzzi, per l’incendio di una autovettura alimentata a Gpl. Le fiamme sono state spente nel giro di poco tempo e, per fortuna, non si sono riscontrati ulteriori danni.