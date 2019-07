Bertram Derthona completa la squadra: ingaggiata la guardia americana Gaynes Jr

Tortona – Si completa il roster di Bertram Derthona in vista della prossima stagione serie A2 Ovest.

Il club bianconero ha, infatti, ufficializzato l’ingaggio di Kenny Gaines Jr (nella foto), guardia americana di 25 anni, nelle ultime due stagioni alla Juventus Utena, nel campionato lituano.

Gaines ha giocato l’high school alla Whitefield Academy di Atlanta, in Georgia e ha poi frequentato il college alla University of Georgia, completando il quadriennio universitario.

La guardia americana ha, inoltre, indossato la casacca dei Georgia Bulldogs, una delle squadre più prestigiose del panorama universitario americano: nel suo senior year ha fatto registrare 12.8 punti e 2.9 rimbalzi a partita.