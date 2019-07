Bertram Derthona: preso il lettone Gražulis

Tortona – Ancora un volto nuovo in casa Bertram Derthona.

La società di basket bianconera ha annunciato l’arrivo di Andrejs Gražulis (nella foto), ventiseienne lettone ex VEF Riga, con cui ha giocato sia nella VTB League, facendo registrare 10.5 punti di media, sia nella Estonian-Latvian Basketball League.

Con la maglia della Nazionale Under 20 ha conquistato l’argento a Eurobasket 2013 disputato a Tallinn. In quell’occasione il cestista aveva segnato il canestro della vittoria nella semifinale contro la Spagna.

Gražulis ha fatto anche parte della Nazionale senior della Lettonia.