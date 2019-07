Due etti di hashish negli slip: in manette a Vercelli spacciatore biellese

Vercelli – Con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, è stato arrestato a Vercelli dalla polizia un uomo di 53 anni, italiano, residente a Biella, con numerosi precedenti penali in materia di stupefacenti.

L’uomo era stato notato all’autostazione di corso Gastaldi durante un normale servizio di controllo. Quando ha visto gli agenti, ha cercato di allontanarsi ma senza successo. Raggiunto e sottoposto a un controllo, dalla banca dati sono emersi i suoi vari precedenti.

Oltre a quelli penali, infatti, è venuto fuori che era destinatario di una misura di prevenzione di sorveglianza speciale emessa dal Tribunale di Biella nel 2018.

Aveva quindi violato il provvedimento poiché da Biella era arrivato a Vercelli, senza avvisare l’autorità.

Accompagnato in Questura per accertamenti, gli sono stati, inoltre, trovati, nascosti negli slip, circa 200 grammi di hashish.

Così i poliziotti hanno esteso la perquisizione nell’abitazione dell’uomo. Qui sono stati trovati, nascosti all’interno di una scrivania, un coltello da cucina con lama intrisa di hashish e materiale necessario al confezionamento delle dosi di droga. È, così, scattato l’arresto.