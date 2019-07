È ai domiciliari ma se ne infischia e va a spasso in giro per il paese: arrestato

Cassano Spinola – Arrestato in flagranza di reato Z.J., cittadino cinese di 22 anni che nella mattina di domenica 14 luglio è stato sorpreso mentre camminava in una via del centro di Cassano infischiandone della condanna ai domiciliari che stava scontando in un’abitazione del comune di Serravalle Scrivia.

Il giovane era autorizzato ad uscire di casa alle 11.30 per recarsi a Tortona insieme al proprio datore di lavoro percorrendo la via più breve, invece i Carabinieri, che casualmente hanno proceduto proprio quel giorno con un controllo in tabaccheria per verificare che Z.J. stesse in effetti lavorando, hanno scoperto che, non solo aveva “anticipato” l’orario d’uscita, ma si era anche preso la licenza di non rispettare l’ordine del giudice (ovvero di rincasare per la via più breve) facendo addirittura una sosta durante il tragitto.

Z.J., che era stato arrestato nel maggio del 2018 per spaccio di sostanze stupefacenti e sottoposto in seguito ai domiciliari, dovrà rispondere ora del reato di evasione.