Fa guidare la parente diciassettenne, hanno un incidente e poi scappano invece di prestare soccorso al conducente dell’auto tamponata

Casale Monferrato – Lascia guidare una parente ancora minorenne e quando questa tampona un’altra auto si mette lui al volante per darsi alla fuga. È successo a lo scorso 5 luglio all’incrocio tra Via Padre Pio e Via Pasolini, dove la diciassettenne che era alla guida di un’Audi con seduto accanto un parente di quarant’anni ha saltato una precedenza andando ad urtare violentemente contro una Renault Kangoo.

I due, entrambi di origini albanesi, invece di prestare soccorso al conducente dell’auto tamponata (che ha riportato una prognosi di tre giorni) se ne sono andati all’istante. Solo grazie all’intervento della Polizia Municipale casalese è stato possibile rintracciare l’Audi poco dopo in Via Gonzaga, ma a quel punto si è scoperto che il proprietario era allo scuro di tutto. Si trattava infatti della madre della diciassettenne, la quale, come scoperto in seguito dai vigili, era salita in auto con il parente senza poi far cenno a quanto accaduto in strada.

Per il quarantenne è scattata dunque una sanzione amministrativa per incauto affidamento dell’auto, mentre la giovane è stata sanzionata per guida senza patente e assenza dei requisiti per condurre un’autovettura. Denunciati invece entrambi per fuga e omissione di soccorso.