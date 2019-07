Le cantine del palazzo Atc di Alessandria ormai occupate abusivamente. Ed è protesta da parte degli inquilini

Alessandria – Prima erano delle cantine di un condominio, come ce ne sono tante in giro. Ora sono diventate rifugi notturni, luoghi in cui scaldarsi per nascondersi o drogarsi.

Sono le “stanze” delle case popolari gestite dall’Atc in centro ad Alessandria, in via Milano angolo via Verona.

Una zona sotterranea, con entrata da via Volturno, che ormai è diventata un hotel per disperati che ogni notte arrivano, si sistemano e trattano quegli spazi come fossero di loro proprietà.

Fra i condomini serpeggia anche una voce e cioè che ognuna di quelle “camere” sia prese in affitto. Dunque qualcuno permetterebbe loro di utilizzare quegli spazi in maniera abusiva.

Una situazione che ormai pare diventata insostenibile, e che già aveva avuto un precedente, nel 2006, ma che poi fu risolta, tanto che è stato mobilitato un gruppo di cittadini attivi sotto il nome di “Svegliati Alessandria” che hanno anche un gruppo su Facebook e che si è mobilitato per mettere alla luce il problema, postando anche un video di denuncia dove si vede ciò che si nota anche scendendo quelle scale e addentrandosi tra i corridoi di quelle che, un tempo, erano le cantine di chi lì abita da anni: ogni locale è diventata una piccola abitazione.

Alcune cantine sono state saccheggiate, altre occupate. E dove sono state occupate ormai si può notare di tutto: un letto, qualche pagnotta, bibite lasciate aperte, sacchetti di plastica con effetti personali, zaini, coperte.

E non solo: trapunte e materassini diventati giacigli, valigie e vecchi mobili trasformati in comodini.

Camminando in quei sotterranei si deve evitare ogni cosa: dai cucchiaini usati per scaldare la droga alle bottiglie di birra e di vodka ai contenitori di fortuna per le cicche di sigaretta.

Si entra in quel labirinto e si può trovare qualcuno che dorme o, come denunciato da alcuni condomini, che si droga tanto che qualcuno ha detto addirittura di aver visto gente con le siringhe piantate nel braccio.

“Abbiamo bambini che giocano in cortile, non possiamo vivere così – hanno dichiarato alcuni inquilini – avevamo fatto anche le ronde, molti anni fa, e avevamo segnalato la situazione alla prefettura. Avevano pulito dappertutto”.

Adesso, però, tutto pare tornato come prima.