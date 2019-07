Passano lo stesso anche se le sbarre del passaggio a livello sono abbassate: denunciati per interruzione di pubblico servizio

Prasco – Con l’accusa di interruzione di pubblico servizio sono stati denunciati dai Carabinieri di Ovada tre uomini di 25, 62 e 76 anni.

I tre, qualche giorno fa, avevano ignorato le luci rosse del passaggio a livello all’altezza di Prasco e avevano attraversato i binari con le loro auto. Le sbarre, però, si erano abbassate e le auto sono rimaste bloccate.

Una manovra pericolosa che aveva obbligato i treni a fermarsi e lasciato altri automobilisti incolonnati per svariati minuti al passaggio a livello sulla SS456 del Turchino.

Per fortuna non ci sono state gravi conseguenze per i tre.

Al fine di evitare incidenti peggiori, i Carabinieri ricordano che è obbligatorio fermarsi quando si accendono le luci rosse di un passaggio a livello e attendere la chiusura delle sbarre.