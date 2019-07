Paziente omosessuale discriminato, l’Ospedale di Alessandria si difende: “Nessuna discriminazione, normale prassi”

Alessandria – Nessuna discriminazione ma normale prassi.

Si difende così l’Azienda Ospedaliera di Alessandria che ieri si è confrontata con le associazioni Tessere le Identità e Casa di Quartiere.

Un incontro scaturito dopo il caso di alcuni giorni fa del paziente omosessuale che si sarebbe sentito discriminato a causa della dicitura “gay e con compagno” scritta nella lettera di dimissioni.

“Nel reparto di malattie infettive di Alessandria ci comportiamo come in tutti i reparti di malattie infettive del mondo. La raccolta dei dati per l’anamnesi è fondamentale, scriviamo se un paziente è etilista o se è diabetico e indichiamo l’orientamento sessuale, etero o omosessuale che sia” ha tenuto a sottolineare Guido Chichino, primario del reparto Malattie Infettive dell’ospedale di Alessandria che ha poi proseguito affermando che se il paziente fosse stato eterosessuale sarebbe stato esplicitato allo stesso modo.

“In caso di sospetto di malattie sessualmente trasmissibili, riportiamo anche le pratiche sessuali adottate – ha aggiunto il dottor Chichino – ma lo facciamo per deontologia medica, è normale prassi in un reparto come il nostro. Nessuno si deve offendere.”

Il primario del reparto di Malattie Infettive ha poi tenuto a sottolineare che il test Hiv era stato fatto “previa autorizzazione del paziente, che in quel caso presentava dei sintomi neurologici che potevano essere ricondotti eventualmente verso questa ipotesi, come la febbre e il mal di testa. Ogni procedura è stata comunque concordata con il paziente, nel massimo rispetto della sua privacy.”

Insomma, tutto sarebbe stato fatto nel rispetto delle regole e con il massimo riserbo, ancor più che la lettera di dimissioni è “un documento personale, consegnato in busta chiusa e non certo divulgabile a nessuno” come sottolineato dal dottor Chichino che ha poi voluto aggiungere che se il paziente lo chiede si può omettere dalla lettera di dimissioni qualche particolare: “se ritiene, il paziente quella lettera può pure anche stracciarla. Alcuni ricoverati vanno addirittura via senza chiederla.”

“Conoscere i dati dei pazienti è fondamentale – ha aggiunto Daniela Kozel, direttore sanitario del “Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo” – e vorrei sottolinearlo, perché ne va della salute dei pazienti. Non vorremmo che polemiche come questa convincessero i pazienti a non dire tutto ai medici. Noi garantiamo l’assoluta privacy, ma dobbiamo conoscere tutto di chi si rivolge a noi”.

All’incontro erano presenti, come detto in apertura, anche i rappresentanti delle comunità Lgbtqi di Alessandria come “Tessere le identità” con la Casa di Quartiere, Tli e il Tribunale dei Diritti del Malato.

“Noi siamo sempre vicino a chi si sente discriminato – ha affermato Alberto Bianchi vice presidente di Tessere le identità – abbiamo corsi di sensibilizzazione tenuti con esperti dell’Ufficio nazionale antidiscriminazioni, c’è un iter che si può seguire per le segnalazioni. Ma a volte un atteggiamento che non è discriminatorio può essere recepito come tale”.