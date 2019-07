Pernigotti: il Tar non dà ragione ai turchi, per ora tutto rinviato a marzo 2020

Novi Ligure – “Il Piave mormorò: non passa lo straniero”. In questo caso, lo straniero è turco e fa Toksoz di cognome, essendo che a non passare è stata la sospensiva sullo stabilimento che la proprietà della Pernigotti aveva richiesto al Tar di fronte all’impossibilità di disporre della struttura come meglio credeva. Ne ha dato annuncio ieri in Municipio il sindaco di Novi Ligure, Gian Paolo Cabella, durante la seduta della commissione attività produttive.

Il tentativo dei turchi d’impugnare la delibera del Consiglio comunale che, lo scorso aprile, aveva posto un vincolo urbanistico sullo stabilimento cittadino, è dunque andato a vuoto. Ad oggi, il cambio di destinazione d’uso industriale resta possibile solo nel caso di un ricollocamento della produzione in territorio novese, il che impedisce di fatto ai Toksoz di portare avanti quello che pareva essere il loro progetto: la demolizione della fabbrica e la successiva realizzazione di un complesso residenziale in loco.

Da questa decisione approntata per finalità “anti speculative”, essendo che la proprietà aveva deciso di chiudere lo stabilimento trasferendo l’intera produzione in Turchia, è derivata la convinzione dei Toksoz di essere stati danneggiati in termini economici e la conseguente richiesta al Tar di sospendere l’efficacia del provvedimento. Richiesta che tuttavia si è scontrata con il no del Tribunale amministrativo e il rinvio di ogni decisione in merito a marzo 2020.

Cabella, la cui Giunta si è allineata su questo punto con la precedente amministrazione di centrosinistra, promotrice della delibera, sarà domattina a Roma per il tavolo ministeriale sulla storica azienda novese. Punto saliente dell’incontro saranno gli aggiornamenti circa il grado di disponibilità dei turchi di fronte alla proposta dell’imprenditore romagnolo Giordano Emendatori, interessato all’acquisto del reparto gelati, da cui dipende anche la fase di reindustrializzazione relativa al cioccolato e al torrone, ma quel che è certo è che la questione stabilimento resti aperta nonostante il “round” perso dai Toksoz.

Il Sindaco di Novi ha dichiarato inoltre che mercoledì cercherà di raccogliere informazioni anche sul destino dell’Ilva.