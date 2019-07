Quindici denunce per vari reati nell’acquese

Acqui Terme – Nell’ultimo fine settimana i Carabinieri di Acqui hanno avviato una serie di controlli ad alto impatto con oltre venti militari impegnati.

Nove le auto in servizio, provenienti dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia e dalle dieci stazioni dipendenti, al lavoro nell’acquese fino a Ovada.

Ottantasette le persone identificate e quindici le denunce comminate. Quarantuno i veicoli controllati.

I Carabinieri hanno controllato anche alcuni esercizi pubblici e hanno elevato una decina di contravvenzioni al codice della strada.

Cinque denunce hanno riguardato reati inerenti l’immigrazione.

Si tratta, nello specifico, di cittadini extracomunitari risultati irregolari sul territorio nazionale oppure perché privi dei documenti previsti oppure che non hanno rispettato una precedente espulsione. Per tutti sono state avviate le procedure per l’espulsione.

Tre cittadini algerini sono stati denunciati perché fermati all’uscita di un esercizio commerciale, dove avevano appena rubato alcuni generi alimentari per pochi euro.

Altri tre sono stati fermati con dei coltelli o oggetti atti a offendere senza giustificato motivo.

In particolare un ecuadoregno è stato trovato, in una piazza di Acqui Terme, , in stato di ebbrezza alcolica, con una pietra in mano come se dovesse usarla contro qualcuno. Tutto il materiale è stato sequestrato come anche i due coltelli trovati ad altri due cittadini durante il controllo.

A Ovada una cittadina rumena è stata denunciata per aver violato il divieto di ritorno in quel comune emesso dalla Questura l’anno scorso.

Tre persone dovranno poi rispondere di guida in stato di ebbrezza: cinque le patenti ritirate.

Diverse persone, infine, sono state segnalate alla Prefettura per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti. Sono stati sequestrati diversi grammi di hashish, marijuana ed eroina.