Sequestrate ottanta piantine di marijuana dalla Polizia di Stato

Asti – Lo scorso 14 luglio, notando alcune anomalie nei dintorni di uno stabile apparentemente abbandonato in zona Quarto Superiore (fumo che fuoriusciva da un camino, porte aperte, due lucchetti poggiati su un tavolo all’esterno della casa e la presenza di un cavo elettrico che, attraverso l’inferriata, entrava dentro), gli agenti della Squadra Volante della Questura di Asti hanno, prima contattato la proprietaria del fabbricato, e poi dato il via ad un sopralluogo. La donna, una volta giunta sul posto, oltre a riscontrare ella stessa varie anomalie, e addirittura una pompa di irrigazione nel cortile collegata all’acquedotto, ha subito fatto presente agli agenti di aver disdetto sia l’erogazione dell’energia elettrica che quella dell’acqua diversi anni prima, e pertanto li ha condotti all’interno facendo insieme a loro una sconvolgente scoperta: la casa era stata trasformata in un laboratorio per lo spaccio. I poliziotti, una volta entrati, hanno infatti avvertito all’istante un forte odore che li ha condotti verso un’ottantina di vasi stipati nella stanza attigua e contenenti steli recisi che si scoprirà poi appartenere a piante di marijuana. Le stesse erano state in parte bruciate nel camino della casa, a giustificazione del forte odore che impregnava i locali, ma sul luogo sono state trovate anche altre erbe, per un peso complessivo di 600 grammi, risultate poi assimilabili alla canapa indiana.

Ancora ignoti i responsabili dell’occupazione abusiva dello stabile.