Soprusi e bassezze sui disabili: in venti pagine tutto l’orrore della residenza Pratolungo di Gavi

Gavi – Torsioni delle braccia dietro la schiena, spintoni, schiaffi in faccia e sulla nuca, violente tirate d’orecchio, placcaggi sul pavimento, e addirittura bassezze quali l’utilizzo di cibo mostrato come “esca” per attirare l’ospite nella “stanza dei castighi” (lo sgabuzzino in cui certi pazienti erano rinchiusi per punizione) o quello del detergente spray spruzzatogli in pieno viso.

Questi ed altri i soprusi che si consumavano nella residenza Pratulungo di Gavi e ora, in tempi brevissimi (meno di un mese), le indagini si chiudono con 20 pagine stilate dal Pm Letizia Aloisio per raccontare l’orrore e 35 notifiche ad altrettante persone.

Uno degli indiziati iniziali è stato scagionato, ma la lista è tornata ad allungarsi con l’aggiunta di due psicologi, Enrico Paparella e Daniela Bognanni, i quali, così come il direttore della struttura Luca Pieranni e il suo vice Antonella Rapetto, sono accusati di non aver sorvegliato adeguatamente per evitare che oss ed educatori compissero maltrattamenti.

Dei soprusi, sia verbali che fisici, sono chiamati a rispondere in 21. Il peso delle accuse non è lo stesso per tutti i soggetti coinvolti, tanto che già le misure cautelari erano diversificate: Michele Bardelli, Sabrina Calvi, Piero Gueli, Andrea Mangini, Pietro Marenco, Gianluca Odone e Sara Sciammacca erano finiti ai domiciliari, mentre ad altri 4 indagati era stato imposto il divieto di svolgere attività socio sanitaria per un anno (divieto revocato a Marcello De Angelis, che avrebbe agito su un ospite con manovre brusche per evitare che si facesse male).

Il direttore Rapetto, durante l’interrogatorio del Gip, ha sottolineato il fatto di aver sanzionato in passato con estrema severità condotte non idonee, seppure ben distanti dalle violenze immortalate dalle riprese delle telecamere installate dalle forze dell’ordine. Lui stesso, così come il vice direttore e gli psicologi, si è detto infatti sconvolto da quanto osservato, ribadendo che mai avrebbe potuto immaginare ciò che è riassunto in modo inequivocabile nelle 20 pagine dell’avviso di chiusura delle indagini. Un orrore di cui alcuni genitori degli ospiti, rappresentati dai legali Giuseppe Lanzavecchia, Davide Daghino e Fabiana Rovegno, hanno fornito testimonianza attraverso le fotografie di tumefazioni e lesioni sui corpi dei propri figli.

Il Pm Aloisio ha inoltre informato l’Asl e l’assessorato regionale alla coesione sociale affinché sia valutata l’eventuale risoluzione della convenzione di accreditamento della residenza ma anche i crediti che la struttura ancora vanta, azione necessaria nel caso si arrivi a stabilire incontrovertibilmente che a Pratolungo non erano rispettati gli obblighi di accoglienza e assistenza degli ospiti.

I legali Giuseppe Cormaio e Marco Conti si dicono tuttavia certi che Pieranni, “il quale sta assumendo nuovo personale ed installando telecamere di sorveglianza interna in struttura, potrà ricominciare al più presto l’attività di assistenza e cura di malati psichiatrici in accordo con l’Asl”.