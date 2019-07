Alessandria Calcio, “Duma Fanciot!”: presentata la campagna abbonamenti 2019-2020

Alessandria – È stata presentata, ieri pomeriggio, nella sala stampa del “Moccagatta” dove campeggiava lo slogan “Duma Fanciot!” la campagna abbonamenti dell’Alessandria per la stagione 2019-2020. Erano presenti il responsabile marketing Luca Borio ed il presidente Luca Di Masi (insieme nella foto).

Si comincerà venerdì 19 luglio con più modalità per garantirsi le diciotto partite casalinghe a prezzi vantaggiosi. Oltre ai botteghini di via Bellini, aperti dal 22 luglio, già da venerdì 19 i tifosi potranno recarsi nei punti vendita convenzionati VivaTicket o fare tutto online, senza spostarsi, sempre sul sito di VivaTicket.

I prezzi restano invariati rispetto allo scorso anno, con la conferma della tariffa Speciale Parterre per gli abbonati che la scorsa stagione hanno sottoscritto lo stesso abbonamento per assistere alle gare dalla Tribuna Laterale Coperta di fianco alla Nord.

La prelazione per gli abbonati dello scorso anno durerà dal 19 luglio all’11 agosto, termine ultimo in cui si potrà confermare il proprio posto della stagione passata.

Altra novità riguarda la possibilità di invitare due persone allo stadio per una partita. Si potrà infatti scegliere una gara del girone di andata e regalare a due amici o due famigliari i biglietti, uno intero e uno ridotto, nel settore dove si è stipulato l’abbonamento, acquistandoli al prezzo di 1 euro.

Non è garantita la possibilità di scegliere il posto vicino a quello dell’abbonamento.

Per poter sottoscrivere l’abbonamento sarà necessario essere in possesso della Tessera del Tifoso o Supporter Card in corso di validità o in alternativa la Grey Member.

Chi è sprovvisto di Grey Member, Tessera del Tifoso o Supporter Card, potrà sottoscrivere l’abbonamento solo ed esclusivamente ai botteghini del “Moccagatta” negli orari di apertura che saranno poi comunicati.

In questo caso sarà consegnata la Tessera Home che però, rispetto all’abbonamento sulla Grey Member, non è cedibile a terzi e, in caso di smarrimento, non potrà essere riemessa in nessun caso.