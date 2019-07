Anche la Spagna premia Carola Rackete

Milano (Serena Pizzi – C0rriere) – Non bastava la cittadinanza onoraria di Parigi, ora Carola Rackete diventa un’eroina anche in Catalogna. Dopo la mossa pericolosissima nel porto di Lampedusa e tutto quello che ne è conseguito, la capitana di Sea Watch 3 riceve una medaglia. Sì, avete letto bene: una medaglia d’onore. E da chi? Dalla Catalogna. Dalla cara Spagna che si è ben guardata dal prendere la quarantina di migranti sbarcati (in Italia) dalla Sea Watch 3.

Il Parlamento della Catalogna, infatti, ha assegnato la Medaglia d’Onore, nella categoria oro, a Carola Rackete. E a oltre all’eroina, la medaglia è arrivata pure a Oscar Camps, fondatore e direttore dell’ong Proactiva Open Arms. Ad annunciare l’azzardata (e discutibile) decisione è il Parlamento locale della regione spagnola sul suo account Twitter, spiegando che i riconoscimenti sono stati proposti del presidente dell’assemblea, Roger Torrent.

Da un Paese membro dell’Unione Europea arriva l’ennesimo schiaffo in faccia all’Italia. Facile premiare, ma non risolvere i problemi. E intanto Carola si becca la sua medaglia. Fiera, orgogliosa. Tanto, solo qualche giorno fa, ha dichiarato che rifarebbe tutto quello che ha fatto.