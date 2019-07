Braccia incrociate alla Simaret di Quattordio: dipendenti fermi per sedici ore

Quattordio – Sciopero di 16 ore, a partire da oggi, per i dipendenti della Simaret di Quattordio, ditta che si occupa della distribuzione di pacchi e merci per conto di Sda.

Quelli che il sindacato Uil trasporti definisce “eccessivi carichi di lavoro” hanno indotto lo stesso a proclamare lo sciopero e a sollecitare un incontro questo venerdì con il Consorzio Cai Scarl e il responsabile di Sda. L’obiettivo, dichiarano dal sindacato, è quello di concordare “diverse modalità di produttività”, essendo che quelle attuali sono diventate “impossibili da svolgere correttamente e in sicurezza”.

Uil trasporti evidenzia inoltre come la condizione dei corrieri, costretti a sfrecciare per le strade a causa di ritardi sulla linea e altre anomalie gestionali, finisca anche col mettere a rischio la propria incolumità e quella degli altri automobilisti.