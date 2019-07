Furti e truffe a Casale, due denunce: “preleva” Rolex con la tecnica dell’abbraccio e cellulare rubato in un centro commerciale

Casale Monferrato – L’impiego di numerose risorse da parte della Compagnia Carabinieri di Casale Monferrato in operazioni di prevenzione e repressione dei furti e delle truffe, effettuate attraverso controlli straordinari sul territorio di competenza, ha condotto negli ultimi giorni a due denunce.

Nello specifico, i Carabinieri della Stazione di Balzola, a conclusione di vari accertamenti, hanno denunciato per furto aggravato S.C., pregiudicata trentenne di origine rumena, in Italia senza fissa dimora, che nel giugno scorso, utilizzando la cosiddetta “tecnica dell’abbraccio”, ha sottratto un orologio Rolex ad un imprenditore di 67 anni nel comune di Villanova. La donna è stata identificata grazie al riconoscimento fotografico da parte della vittima e alla comparazione delle immagini con i filmati delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona in cui è avvenuto il furto.

I militari della Stazione di Pontestura hanno invece fatto scattare una denuncia per ricettazione ai danni di C.S., cinquantaquattrenne residente a Misano di Gera d’Adda (Bergamo). L’uomo, sul quale gravavano già diversi precedenti di polizia, si è reso responsabile il marzo scorso del furto di un cellulare all’interno del centro commerciale Orio Center di Orio al Serio, proprio davanti al noto aeroporto internazionale. L’indagine, partita a seguito della denuncia presentata dalla vittima, una quarantenne di Pontestura, ha accertato che fosse stato proprio C.S. ad utilizzare il telefono rubato. Lo stesso è stato infatti ritrovato a casa del ladro durante una perquisizione e subito riconsegnato alla legittima proprietaria.