Incidente alla Gefer di Novi Ligure: operaio ferito in modo grave ad una gamba

Novi Ligure – Era alla guida di un muletto nel piazzale esterno dell’azienda per cui lavora, la Gefer, ma, per ragioni ancora da chiarire, un operaio cinquantanovenne ha urtato una lamiera sporgente ferendosi in modo serio ad una gamba. È successo ieri, nel tardo pomeriggio, nella sede di via San Giovanni Bosco a Novi della nota azienda del Gruppo Rossi specializzata nell’armamento ferroviario nonché nella costruzione e nel risanamento delle linee.

Immediato l’intervento degli operatori del 118, allertati dai colleghi dell’uomo, e dei Carabinieri della Compagnia di Novi Ligure.

Subito trasportato all’ospedale di Alessandria, l’operaio, che apparentemente versava in gravi condizioni, è stato medicato e sembra ora fuori pericolo.