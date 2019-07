Rapina una tabaccheria della stazione di Roma Ostiense e poi scappa sul treno diretto a Torino Porta Nuova ma lì è bloccato dalla Polizia Ferroviaria di Alessandria

Roma – Aveva messo a segno un furto alla tabaccheria della stazione ferroviaria di Roma Ostiense portandosi via pacchetti di sigarette e confezioni di tabacco, un centinaio di ricariche per il cellulare e altrettanti gratta e vinci e biglietti della metropolitana di Roma. Poi era salito sul treno diretto a Torino Porta Nuova per far perdere le sue tracce. Ma su quel convoglio la sua fuga è finita grazie alla Polizia Ferroviaria di Alessandria.

Gli agenti, informati poco prima del colpo in tabaccheria, hanno riconosciuto il ladro, un cittadino serbo senza fissa dimora con diversi precedenti ed un ordine di espulsione, che ha provato a chiudersi in bagno ma è stato bloccato dai poliziotti.

Recuperata anche la refurtiva nascosta nel bagaglio, la Polfer ha scortato il cittadino serbo negli uffici della Questura di Pisa.

L’uomo, ieri sera, è stato portato al Centro di Permanenza per i Rimpatri di Bari-Palese.