Spaccio di sostanze stupefacenti: denunciato noto pregiudicato astigiano assieme ad un complice

Asti – Con l’accusa di possesso ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, la Polizia di Stato ha denunciato nei giorni scorsi due persone, S.G. e G.E..

Alla cattura dei due, gli uomini della Squadra Mobile della Questura di Asti sono arrivati attraverso indagini partite alla fine di maggio, a seguito di un normale controllo effettuato dalla Polizia Stradale di Alessandria su tre giovani a bordo di un’auto, trovati in possesso di circa quindici grammi di hashish.

In base a successivi accertamenti, la Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Asti è riuscita ad identificare S.G. e G.E quali effettivi responsabili della cessione della droga ai tre giovani.

Lo scorso otto luglio, in base ad elementi raccolti dalla Polizia di Stato, l’Autorità Giudiziaria ha, quindi, emesso decreto di perquisizione personale e locale dei due spacciatori.

All’interno dell’abitazione di S.G., noto pregiudicato astigiano, gli agenti hanno trovato circa sessanta grammi di hashish oltre a due bilancini elettronici di precisione.

Per i due spacciatori è, così, scattata la denuncia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.