Birba – Micio Combinaguai

È un film di genere animazione, avventura, commedia del 2018, diretto da Gang Wang. Uscita al cinema il 18 luglio 2019. Durata 105 minuti. Distribuito da Notorious Pictures.

Il film, diretto da Gary Wang, è la storia di un gatto di nome Blanket, che ormai da tempo vive in un grattacielo in città con suo figlio Cloak.

Un giorno, incuriosito dal mondo esterno, Cloak decide di uscire di casa e avventurarsi alla ricerca del leggendario Paradiso dei gatti. Per ritrovare suo figlio, Blanket deve superare la paura e riconciliarsi con il suo passato, grazie anche all’aiuto di un astuto pappagallo.

Data di uscita:18 luglio 2019

Genere:Animazione, Avventura, Commedia

Anno:2018

Regia:Gang Wang

Megaplex Stardust Tortona

dal 18 luglio 2019

SALA 2

da lunedì a sabato

19:40

Paese:Cina

Durata:105 min

Distribuzione:Notorious Pictures

Montaggio:Ji Zhao

Musiche:Guo Haowei

Produzione:Light Chaser Animation Studios.