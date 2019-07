Da Reggio Emilia per fare “shopping facile” tra autogrill e l’Outlet di Serravalle: la Polizia Stradale di Alessandria cattura due ladri seriali

Alessandria – Dall’Emilia partivano per una sorta di “shopping” itinerante tra autogrill autostradali e l’Outlet di Serravalle.

Solo che, anziché pagare, rubavano grosse quantità di articoli alimentari, elettronici e di abbigliamento, nascondendoli in borse schermate da fogli di carta stagnola al fine di eludere i sistemi antitaccheggio.

È quello che ha scoperto la Polizia Stradale di Alessandria dopo aver controllato, lo scorso aprile nell’ambito dell’operazione “Manolesta”, due marocchini, E.H.D. di 29 anni e N.M. di 31, entrambi residenti in provincia di Reggio Emilia.

Gli agenti, dopo averli fermati sull’A21 all’altezza dell’autogrill di Tortona, avevano notato un certo nervosismo da parte dei due: da un più approfondito controllo della vettura sulla quale viaggiavano, la coppia risultava avere nascosto nell’auto trentadue tranci di parmigiano reggiano, quattro prosciutti, vari generi alimentari, capi di abbigliamento “Lacoste”, varie polo “Ralph Lauren”, profumi e console gioco “Nintendo”, per un valore totale di circa tremila euro.

La merce era stata tutta sequestrata e, tramite l’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza degli autogrill e dell’Outlet di Serravalle, gli agenti hanno potuto osservare con che metodo i due riuscivano a rubare passando inosservati: mischiandosi alla clientela, nascondevano la merce in borse appositamente schermate nella parte interna con fogli di carta stagnola, riuscendo così a varcare le soglie dei negozi senza far attivare i sistemi di allarme.

Un metodo collaudato dato che già in altre circostanze i due ladri erano stati sorpresi in flagranza di analoghi furti.

In base alle prove raccolte, l’Autorità Giudiziaria ha così emesso nei giorni scorsi, nei confronti dei due marocchini, provvedimenti cautelari dell’obbligo di dimora in provincia di Reggio Emilia per scongiurare ulteriori viaggi di “shopping facile”.