In tre diversi appartamenti aveva creato una vera e propria piantagione di marijuana e canapa: in manette imprenditore del casalese

Casale Monferrato – È stato merito di una soffiata l’arresto per illecita coltivazione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, avvenuto lo scorso 28 giugno, ai danni di Fabio Brescianini, imprenditore quarantatreenne residente a Borgo San Martino che in tre diversi appartamenti nascondeva 106 piante di canapa indiana, circa 5 chili di marijuana già essiccata, sei serre e centinaia di accessori utili alla coltivazione come tubi vari per areare, trasformatori di corrente, termostati temporizzati, lampade ad alta illuminazione, fari a led e svariati flaconi di fertilizzante.

La segnalazione è giunta da un cittadino che aveva notato delle anomalie nei lavori di ristrutturazione di un appartamento in Piazza XXV Aprile a Casale. Giunta sul posto, la squadra investigativa della Polizia locale ha subito notato che le finestre erano state coperte con del cartone e, all’interno di una di esse, si vedevano dei tubi di aerazione. Sospettando una possibile coltivazione di piante illecite, gli agenti hanno allora fermato il quarantatreenne mentre usciva, e a quel punto è scattata la perquisizione del primo alloggio.

In seguito alla scoperta degli altri due “laboratori”, rispettivamente in Via Aliora a Casale e in Via Santa Rita a Borgo San Martino, si è poi potuto appurare al meglio l’entità del business messo in piedi da Brescianini, il quale aveva anche due complici denunciati ora per concorso in illecito. Si tratta di S.G., sessantaduenne milanese con precedenti specifici e che da circa due anni aveva avviato un’attività simile dalle proprie parti, e D.C., quarantanovenne di Casale che pare collaborasse con il Brescianini per quanto concerne il trattamento e la vendita degli stupefacenti. Quest’ultimo infatti dovrà rispondere anche di spaccio.

Con tutta probabilità, l’imprenditore aveva iniziato l’attività illecita di coltivazione “all’ingrosso” da un paio d’anni, per un giro d’affari di circa 200.000 euro l’anno. Lo stupefacente, classificato di ottima qualità, era poi smerciato sul territorio di Casale ma anche su quello di Milano.

A convalidare l’arresto è stato il Tribunale di Vercelli, e l’uomo si trova ora ai domiciliari.