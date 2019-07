La Polizia Stradale di Ovada ferma camion che trasportava venticinque tonnellate di pesche marce destinate ad un’azienda dell’Alto Adige

Ovada – Un carico di venticinque tonnellate di pesche marce, proveniente dalla Francia e diretto in Trentino Alto-Adige, è stato fermato dalla Polizia Stradale di Ovada sull’autostrada A26 dei Trafori.

All’interno dell’Area di Servizio Turchino, nel corso di consueti controlli di vigilanza, gli agenti avevano notato che dal cassone di un mezzo adibito al trasporto di merci stava colando del liquido maleodorante.

Il mezzo pesante, in seguito a quanto scoperto dagli agenti, stava trasportando venticinque tonnellate di pesche marce all’interno del cassone, aperto e senza alcuna copertura a protezione.

Il carico, partito da Cheval Blanc, in Francia, era diretto a Merano, in provincia di Bolzano, ad una nota azienda che ne avrebbe dovuto fare succo di frutta e altri lavorati destinati al consumo umano.

Il persistere del colare del liquido puzzolente ma soprattutto l’intenso odore di marcio, hanno convinto gli agenti a far spostare il mezzo pesante in una piazzola di sosta oltre l’area di servizio, dove è stato fatto intervenire anche il personale dell’Asl 3 Genovese – U.O. Igiene Alimenti. Al termine degli accertamenti, al trasportatore francese è stata fatta una multa di oltre mille euro.

È stata, inoltre, interessata l’Asl del luogo di destinazione al fine di evitare che il carico fosse destinato al consumo umano.