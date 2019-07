Novipiù Casale, ecco il primo straniero: dagli Usa ingaggiato DeShawn Sims

Casale Monferrato – Primo giocatore straniero per la Novipiù Casale.

Dagli Usa è, infatti, arrivato DeShawn Sims (nella foto), ala grande di 203 cm e 102 kg che nella passata stagione ha vestito la maglia dell’Edilnol Biella.

Trentuno anni, Sims ha disputato le ultime tre stagioni tra Rieti, Eurobasket Roma e, appunto, Biella, l’ultima delle quali è stata la sua migliore in termini realizzativi (21.5 punti a partita conditi da 6.8 rimbalzi, con un season high di 37 punti contro Latina), toccando per ben quattro volte almeno 30 punti.