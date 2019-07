Oggi i funerali del sindaco di Rocca Grimalda Facchino, scomparso martedì

Rocca Grimalda – Si terranno oggi pomeriggio, alle quattro, i funerali del sindaco di Rocca Grimalda Antonio Facchino (nella foto), scomparso martedì mattina all’età di 65 anni dopo una lunga malattia.

Facchino era al primo mandato ed era stato vice sindaco del paese, dopo aver ricoperto in passato anche il ruolo di primo cittadino di Trisobbio.

La notizia della sua scomparsa ha, naturalmente, suscitato profondo cordoglio in tutto l’ovadese con tanti messaggi di apprezzamento da esponenti dei mondi che il sindaco di Rocca Grimalda ha attraversato nel percorso della sua vita.

L’Onorevole Federico Fornaro lo ricorda come un amministratore “che amava come pochi il nostro territorio e i suoi prodotti, ci mancherà la positività sempre al servizio della comunità e della sua splendida famiglia”.

A ricordare il primo cittadino di Rocca Grimalda è stato anche il cda dell’Enoteca Regionale: “Il mondo vitivinicolo ovadese piange uno dei suoi protagonisti e ispiratori. Una persona speciale che con la sua capacità di mediazione ha contribuito a gettare basi per la definitiva affermazione del nostro settore.”

I funerali si terranno nella parrocchia di Rocca Grimalda.