Serenity – L’isola dell’inganno 

È un film di genere drammatico, thriller del 2019, diretto da Steven Knight, con Matthew McConaughey e Anne Hathaway. Uscita al cinema il 18 luglio 2019. Durata 106 minuti. Distribuito da Lucky Red con Universal Pictures.

Dal regista e sceneggiatore candidato all’oscar Steven Knight, Serenity segue le vicende di Baker Dill (Matthew McConaughey), il capitano di una barca da pesca ritiratosi su una piccola isola al largo della Florida per sfuggire al suo passato. Solitario e facilmente irritabile, Baker trascorre le sue giornate alle prese con i turisti e con Constance (Diane Lane), una donna più grande di lui con cui si frequenta. Ma la sua pacifica esistenza, è destinata a volgere al termine quando la sua sensuale ex moglie, Karen (Anne Hathaway), si presenta da lui con un’agghiacciante richiesta d’aiuto: uccidere il suo nuovo e violento marito (Jason Clarke) prima che possa fare del male a lei e al figlio. In cambio di 10 milioni di dollari, Karen propone a Baker di portare l’uomo sulla sua barca e gettarlo in pasto agli squali una volta per tutte. Diviso tra il presente e un passato mai dimenticato, il capitano Dill si troverà presto a dover fare i conti con segreti, intrighi e ingegnose macchinazioni, che porteranno a galla alcune incredibili verità…

Data di uscita:18 luglio 2019

Genere:Drammatico, Thriller

Anno:2019

Regia: Steven Knight

Attori: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jason Clarke, Diane Lane, Djimon Hounsou, Jeremy Strong, Robert Hobbs, Garion Dowds, Kenneth Fok

Paese:USA

Durata:106 min

Distribuzione: Lucky Red con Universal Pictures

Sceneggiatura: Steven Knight

Fotografia: Jess Hall

Montaggio: Laura Jennings

Musiche: Benjamin Wallfisch

Produzione: Global Road Entertainment, IM Global, Shoebox Films, Starlings Entertainment.