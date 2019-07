I dettagli della prevendita dei biglietti per il preliminare di Europa League tra Torino e Debrecen in programma al “Mocca” di Alessandria

Alessandria – Partirà il 22 luglio la prevendita dei biglietti per la sfida dei preliminari di Europa League tra Torino e Debrecen, in programma giovedì prossimo alle 21, allo stadio Moccagatta.

Si potranno acquistare i tagliandi nelle ricevitorie abilitate del circuito Vivaticket, lo stesso dell’Alessandria Calcio, oppure sul sito di Vivaticket.

Due le fasi in cui si articolerà la prevendita: da lunedì 22 luglio alle ore 10 a martedì 23 luglio alle ore 23.59 su tutti i circuiti di vendita sarà attiva la Prelazione “Cuore Granata” per tutti i possessori della tessera Cuore Granata.

A partire dal 24 luglio alle ore 10 prenderà invece il via su tutti i canali la vendita libera dei tagliandi.

I prezzi dei tagliandi sono i seguenti:

Curva Nord: 30 euro intero – 15 euro under 10.

Curva Sud: 30 euro intero – 15 euro under 10.

Rettilineo: 45 euro intero – 20 euro under 10.

Tribuna Laterale: 60 euro intero – 30 euro under 10.

Tribuna Centrale: 100 euro intero – 50 euro under 10.

Poltronissima: 150 euro – 70 euro under 10.

Tribuna d’Onore: 240 euro intero – 100 euro under 10.

Proseguono, inoltre, i lavori nella Gradinata Nord per aumentare la capienza dell’impianto con l’installazione di seggiolini supplementari. I biglietti per la curva Nord del “Mocca” saranno disponibili, su tutto il circuito Vivaticket, come per gli altri settori, orientativamente da lunedì.