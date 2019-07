Premio alla carriera per il gruppo folk alessandrino Tre Martelli a Loano il 22 luglio

Alessandria – Non tutti lo sanno, ma Alessandria ha dato i natali a quello che ancora oggi è uno dei gruppi di musica folk più importanti d’Europa. I Tre Martelli (nella foto) sono infatti una vera e propria istituzione in questo genere, e la loro straordinaria carriera sarà giustamente celebrata il 22 luglio attraverso un riconoscimento speciale in occasione del Premio Nazionale Città di Loano per la Musica Tradizionale Italiana.

Nati nel 1977, i Tre Martelli hanno attraversato gli ultimi quarant’anni di storia del folk italiano raccontando la musica del Piemonte sui palchi di mezzo mondo, talvolta in collaborazione con altri grandi artisti come il jazzista alessandrino Gianni Coscia. Il premio alla carriera che verrà loro consegnato assume infatti il valore di un “grazie” autentico e sentito, non solo da parte degli organizzatori dell’evento, ma anche da tutti quei fan che comprendo bene quanto il lavoro del gruppo sia in sostanza custodia del fuoco, non adorazione delle ceneri, e quindi atto importante di salvaguardia di una tradizione antica e vitale.

Consapevolezza che si ritrova anche nelle parole dei responsabili della manifestazione circa i motivi del premio: “La ricerca sul campo e la riproposta, il folk progressivo e il jazz, le parole dei poeti e le voci della ‘tradizione’, i palchi internazionali della world music e le sagre paesane… Festeggiati i quarant’anni di storia, i Tre Martelli, anche attraverso l’associazione Tratabirata, continuano a portare in giro la loro musica con coerenza e stile. Senza cadere nella nostalgia, ma restituendone l’anima più viva; senza chiudersi nel passato, ma passando il testimone alla nuova generazione: una festa mobile, fluida, che nel raccontare un Piemonte che non c’è più, sa ancora parlare all’Italia di oggi”.

L’appuntamento è per lunedì 22 luglio alle 18.00 ai Giardini di Nassiriya, sul lungomare di Loano, quando Ciro De Rosa coinvolgerà il gruppo in una “parentesi” di conversazione e musica prima del concerto e della consegna del Premio alla Carriera 2019, previsti per le 21.30 nello Spazio Culturale Orto Maccagli (sempre sul lungomare).

L’ingresso è gratuito.