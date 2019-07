Rifiuti, sull’eventuale rinvio del porta a porta sindaci del tortonese tutti d’accordo

Tortona – “Nessuna volontà di far saltare il sistema della raccolta rifiuti. Vogliamo anche noi rispettare gli obiettivi di legge sulla differenziata, ma intendiamo mettere in discussione il metodo Contarina, pur continuando a credere nella raccolta differenziata”. Parola di Federico Chiodi, primo cittadino di Tortona che così ha spiegato la decisione dei sindaci del tortonese – se si andrà alla conta nell’assemblea del Consorzio servizi rifiuti (Csr) di Novi – di votare a favore della proroga di sei mesi all’entrata in vigore del porta a porta spinto chiesta il 2 luglio scorso proprio dalla sua amministrazione. “Il porta a porta spinto come è stato previsto – ha precisato Chiodi durante un incontro sul tema tenutosi in Municipio – non è adatto a una città come Tortona”, e il Sindaco lo aveva già ribadito in una precedente assemblea del Csr. Ora però fa sapere anche di aver già incontrato i vertici di Gestione Ambiente, i quali hanno chiarito l’esistenza di alternative al Contarina senza che gli investimenti fatti siano in qualche modo compromessi.

All’incontro in Municipio erano presenti 34 dei 40 sindaci del tortonese in rappresentanza di tutte le aree del territorio (compresa la zona dove la raccolta rifiuti è gestita dalla 5 valli, cioè Val Curone, val Grue e altri Comuni dei Colli tortonesi), e nessuno di loro si è detto indisponibile alle richieste di Tortona. L’atteggiamento di alcuni è stato semmai di banale cautela, come nel caso del Sindaco di Alluvioni Piovera, dove il porta a porta spinto è già partito con risultati positivi: “È corretto che una nuova amministrazione possa avere il tempo di valutare un aspetto importante come quello dei rifiuti – ha precisato il Sindaco Berti – purché non si voglia solo far saltare tutto il sistema. Il metodo che sarà scelto da Tortona, città con esigenze diverse dai piccoli centri, dovrà essere ovviamente compatibile con gli indirizzi del Csr, cioè l’applicazione della tariffa puntuale e il perseguimento degli obiettivi della raccolta differenziata”.

Di contro, nell’assemblea dello scorso 2 luglio, particolare avversione alle istanze di Tortona era giunta dai sindaci dell’ovadese e dell’acquese, dove il porta a porta spinto è già partito con la Econet con esiti apprezzabili.